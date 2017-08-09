На Шри-Ланке устроили парад со слонами под названием "Фестиваль Зуба" (видео)

10:29, 09 августа 2017
Мир
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Наиболее ярко на празднике выглядели животные, которых всячески украшали.

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На Шри-Ланке устроили яркий религиозный праздник. Посмотрет шоу собрались тысячи людей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Праздник, который имеет название "Фестиваль Зуба", проводят каждый год, чтобы почтить священную реликвию - зуб Будды, который хранится в городе Канди. Во время парада реликвию провозят по центру города. Участие в действе принимают десятки танцоров в национальных костюмах и ярко наряженные слоны.

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Животных, которые участвуют в параде, украшают яркими коврами, костюмами, цветами и даже иллюманацией.

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