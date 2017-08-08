Google уволил автора провокационной заметки о женщинах

Руководство Google уволило инженера компании, который написал внутреннюю анонимную заметку о биологических различиях между полами. Об этом сообщает ВВС.

"Это противоречит нашим основным ценностям и нашему Кодексу поведения, который предполагает, что каждый сотрудник Google приложит максимум усилий для создания культуры на рабочих местах, свободной от преследования, запугивания, предвзятости и незаконной дискриминации", - написал руководитель компании Сундар Пичаи в электронном письме к сотрудникам Google. В то же время он уточнил, что часть заметки экс-инженера компании является справедливой для обсуждения.

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Как сообщал УНИАН, гендерный скандал внутри компании Google возник после того, как один из сотрудников компании написал внутреннюю записку, где заявил, что из-за биологических различий между полами на технических специальностях и на руководящих должностях в компании так мало женщин. Статья на 10 страниц вызвала резонанс среди работников компании.