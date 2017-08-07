Гендерный скандал в Google: инженер компании написал провокационную заметку о женщинах

Гендерный скандал внутри компании Google возник после того, как один из сотрудников компании написал внутреннюю записку, где заявил, что из-за биологических различий между полами на технических специальностях и на руководящих должностях в компании так мало женщин.

О скандале в компании написали в Financial Times, передает Громадське.

Статья на 10 страниц вызвала резонанс среди работников компании.

Одновременно автор утверждает, что получил множество личных сообщений от коллег, которые выразили благодарность за то, что он поднял эти вопросы, с которыми они согласны, но никогда не озвучивали из-за страха общественного осуждения.

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В манифесте инженера, анонимно напечатанном на рабочем сайте Google для дискуссий – Motherboard, говорится, что «распределение предпочтений и способностей мужчин и женщин частично отличается из-за биологических причин. Эти различия объясняют, почему мы не видим одинакового количества женщин и мужчин в технологиях и лидерстве».

Мужская склонность к систематическому мышлению побуждает их становиться программистами, пишет аноним, а у женщин есть «открытость, направленная на чувства и эстетику, а не идеи», поэтому они выбирают «рабочие места в социальных или художественных областях».

Многие работники компании требуют от руководства жестких мер в ответ на публикацию. Хотя исполнительный директор согласился, что инженер нарушил кодекс поведения в компании, но пока что неясно, будет ли работник уволен.