В России задержали участниц Pussy Riot после акции в поддержку Сенцова (видео)

Участниц Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову задержали в Якутске на следующий день после акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова возле исправительной колонии №1. Об этом «Медиазоне» рассказала сама Алехина.

Алехину и Борисову увезли в отдел полиции по подозрению в совершении административного правонарушения — проведения несанкционированной акции.

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Вчера Pussy Riot провели акцию на мосту через озеро Сайсары в Якутске неподалеку от ИК-1, где находится Олег Сенцов, развернув большой плакат с надписью Free Sentsov. «Дело Сенцова и Кольченко — одно из главных и ключевых политических дел в истории нашей страны», — поясняла Алехина.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченка задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство. Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова и Кольченка как граждан Украины, однако Россия отказала в их экстрадиции.