Сегодня украинскому политзаключенному Олегу Сенцову исполняется 41 год (видео)

Олега Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 года, обвинив в террористической деятельности. 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Несколько раз Россия отказывала в выдаче политзаключенного в Украину, аргументируя это тем, что после «присоединения» Крыма к России Сенцов стал гражданином РФ. Адвокат Сенцова Йонко Грозев подал иск против России в Европейский суд по правам человека в связи с незаконным задержанием и пытками, которые применялись к Олегу.

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С резкой критикой приговора выступили европейские политики и правозащитники, а также мировые деятели культуры, режиссеры, Конфедерация союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии, Европейская киноакадемия. Российский КиноСоюз обратился к ФСБ с требованием освободить украинского режиссера. Стенды 67-го Каннского кинофестиваля были завешаны портретами Олега Сенцова. Amnesty International назвала его арест незаконным. В течение трех лет на поддержку Сенцова прошли сотни акций в Украине, России, Польше, США, Германии.