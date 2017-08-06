Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР: запретили экспорт угля, железа, свинца и морепродуктов
Совбез ООН добавил девять человек и четыре компании КНДР в черный список ООН.
Совбез ООН единогласно проголосовал за проект резолюции по ужесточению санкций в отношении КНДР. Об этом сообщает Reuters.
Проект резолюции был разработан США в ответ на два запуска межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореей.
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Согласно документу, КНДР запрещается экспорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды, а также морепродуктов. Кроме того, государствам – членам ООН запрещается увеличивать число рабочих из Северной Кореи внутри страны и делать инвестиции в совместные проекты с северокорейскими компаниями.
Также Совбез ООН добавил девять человек и четыре компании КНДР в черный список ООН.
Как сообщалось, генсек ООН осудил запуск ракеты КНДР и призвал восстановить отношения с Южной Кореей.
Напомним, что 29 июля Северная Корея заявила о втором успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14".