Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР: запретили экспорт угля, железа, свинца и морепродуктов

Совбез ООН единогласно проголосовал за проект резолюции по ужесточению санкций в отношении КНДР. Об этом сообщает Reuters.

Проект резолюции был разработан США в ответ на два запуска межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореей.

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Согласно документу, КНДР запрещается экспорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды, а также морепродуктов. Кроме того, государствам – членам ООН запрещается увеличивать число рабочих из Северной Кореи внутри страны и делать инвестиции в совместные проекты с северокорейскими компаниями.

Также Совбез ООН добавил девять человек и четыре компании КНДР в черный список ООН.

Как сообщалось, генсек ООН осудил запуск ракеты КНДР и призвал восстановить отношения с Южной Кореей.

Напомним, что 29 июля Северная Корея заявила о втором успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14".