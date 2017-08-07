В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак (видео)

Необычное соревнование под названием Surf Dog Competition, которое любители животных устраивают для своих воспитанников, прошло в Калифорнии. Собаки-серферы соревновались, как и подобает в серьезном спорте, в разных весовых категориях. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Всего в чемпионате по серфингу среди собак приняли участие более 50-ти представителей различных пород, которые прибыли из разных уголков США. Это уже второй подобный турнир.

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Температура воздуха в день соревнований не поднималась выше 21 градуса по Цельсию, но это не помешало собакам выступить. И все ради благородной цели - средства, собранные во время чемпионата, пойдут на благотворительность.