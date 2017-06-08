Одна собака на семью: в Китае вводят ограничения на домашних животных

В городе Циндао в восточной части Китая ввели ограничения на содержание жителями собак. Согласно новому правилу, одна семья не может содержать больше одной собаки. Об этом сообщает South China Morning Post.

Новое правило будет работать в четырех районах города с 8 июня. Теперь все хозяева собак обязаны будут их единовременно зарегистрировать, уплатив при этом сумму в 400 юаней. У каждой собаки должно иметься электронное "удостоверение личности", в котором будут содержаться информация о возрасте, расцветке, породе животного и контакты ее хозяев.

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Собак примерно сорока "опасных" пород, включая тибетских мастифов, содержать в городе теперь запрещено.

Отметим, что семьи, в которых уже есть более одной зарегистрированной собаки с должным образом сделанными прививками, под новые ограничения не подпадут. Кроме того, новое правило не распространяется на собак-поводырей.

Напомним, ранее на Тайване запретили продажу и употребление в пищу мяса кошек и собак.