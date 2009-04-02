Президент Польши в прошлом году заработал около 85 тыс. долл

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ в прошлом году заработал около 85 тыс. долл. (По нынешнему курсу до налогообложения. Ставка налога при таких доходах - 30%).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованной Л.КАЧИНСКИМ декларации об имуществе и сбережениях, которыми он владел по состоянию на конец 2008 года.

Других доходов, кроме зарплаты, Президент Польши в прошлом году не имел.

Согласно декларации, Л.КАЧИНСКИЙ имеет сбережение в сумме 280 тыс. злотых (около 80 тыс. долл. по нынешнему курсу), 2 тыс. евро, 2,5 тыс. долларов и 200 фунтов.

Кроме этого, ему принадлежит 1/6 часть 110-метрового дома в столичной Варшаве, которую он получил в наследство от отца.

В столице Польши Л.КАЧИНСКОМУ также принадлежат две трети 128-метровой квартиры, 1/3 которого принадлежит его жене.

Согласно декларации, польский Президент имеет кредит в банке на сумму около 1 млн. злотых (около 300 тыс. долл. по нынешнему курсу), который он взял в государственном банке PKO PB вместе со своей дочерью, зятем и родителями зятя.

Главе Польского государства и его родственникам осталось выплатить 165 тыс. долл. этого кредита.

Президент, которому в июне этого года исполнится 60 лет, не имеет собственного автомобиля, акций, драгоценностей, ценных картин или других художественных ценностей стоимостью более 3 тыс. долл.

Пресс-служба польского Президента отметила, что Л.КАЧИНСКИЙ, согласно действующему законодательству, не был обязан обнародовать эту декларацию.

Как сообщал УНИАН, общий доход 55-летнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в прошлом году, согласно поданной им декларации, составил почти 130 тыс. долл. (по нынешнему курсу Нацбанка).

Свыше 60 тыс. долларов от общего дохода составила зарплата, а остальные - доходы от дивидендов и акций.

В декларации не уточняется, является ли это доходами до или после налогообложения.

В.ЮЩЕНКО также является владельцем земельных участков общей площадью свыше 130 тыс. кв. м, жилого дома площадью 656,7 кв. м. и квартиры площадью 371,9 кв. м.

Кроме этого, украинский Президент имеет на счетах в банках почти 400 тыс. долл.

Украинский президент также имеет легковой автомобиль ЗАЗ-965А и мотоцикл HARL.DAV.

Справка УНИАН. Средняя зарплата в Польше в прошлом году (по нынешнему курсу) составила около 900 долл. при минимальной зарплате 320 долл.

В Украине за этот же период средняя зарплата составила 230 долл. при минимальной – около 70 долларов (по нынешнему курсу Нацбанка).

По данным CIA World Fact Book, польский ВВП в прошлом году составил почти 570 млрд. долларов, а ВВП Украины - около 200 млрд. долларов .

38-миллионная Польша занимает 18 место в мире по номинальному размеру ВВП, в то время как 46-миллионная Украина - 43 место среди 190 стран, включенных в рейтинг.