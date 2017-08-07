В Саудовской Аравии покушались на жизнь наследного принца

В Саудовской Аравии в воскресенье, 6 августа, совершено неудачное покушение на наследного принца Мохаммеда бен Салмана ас-Сауда. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на агентство Fars.

Принц не пострадал, покушавшийся на него арестован, сообщил журналистам один из дипломатов в Эр-Рияде.

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По данным СМИ, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд в ближайшие пять месяцев может отказаться от престола в пользу сына. Принцы королевской семьи недовольны действиями наследника, направленными на устранение потенциальных претендентов на престол.

Ранее УНИАН сообщал, что король Саудовской Аравии назначил своего сына, министра обороны Мухаммеда ибн Салмана новым наследником престола, а также заместителем премьер-министра