Король Саудовской Аравии лишил племянника титула и назначил наследником сына

Король Саудовской Аравии назначил своего сына, министра обороны Мухаммеда ибн Салмана новым наследником престола, а также заместителем премьер-министра, передает Русская служба Би-би-си.

Предыдущий кронпринц, племянник короля, 57-летний Мухаммед ибн Наиф был лишен титула и уволен с поста министра внутренних дел.

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Телеканал Al Arabiya передает, что король призвал саудитов присягнуть на верность новому наследному принцу в среду вечером в Мекке.

Ибн Наиф много лет возглавлял антитеррористическую деятельность в стране, в частности, он руководил борьбой с экстремистской организацией "Аль-Каида".

Мухаммед ибн Наиф уже присягнул на верность новому кронпринцу. СМИ отмечают, что в последнее время он становился все слабее как политик, постепенно теряя полномочия и влияние.

Блумберг отмечает, что назначение ибн Салмана даст ему больше возможностей реализовать свой план по сокращению зависимости королевства от добычи нефти. Он курирует военные операциивозглавляемой саудитами коалиции в Йемене, а также считается одной из ключевых фигур в конфликте арабских стран и Катара.

"Его считают опасным человеком из-за непродуманной и неэффективной войны в Йемене, а также стратегии нагнетания напряженности с Ираном", - рассказывал год назад в интервью Atlantico политолог Александр дель Валь.

Уже тогда эксперты отмечали, что ибн Салман является самым влиятельным человеком в Саудовской Аравии.