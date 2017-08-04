The New York Times: Готовы поговорить с Северной Кореей или нет?

Зал для брифингов в Госдепартаменте традиционно был местом, где правительство Соединенных Штатов объясняло и продвигало свою внешнюю политику всему миру. За шесть месяцев в качестве государственного секретаря Рекс Тиллерсон ни разу не приходил туда – до вторника, когда он появился, чтобы отправить двусмысленное сообщение Северной Корее о ее быстро расширяющихся программах по разработке ядерного оружия и ракет.

Об этом говорится в редакционной статье "Готовы поговорить с Северной Кореей или нет?", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

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Во-первых, он утверждал, что администрация Трампа не ищет смены режима в Северной Корее. Вместо этого, она стремится к "продуктивному диалогу". Его комментарии, столь же необычные, как и его внешний вид, стали резким отступлением от угроз и жестких высказываний, которые доминировали в подходе президента Трампа. На короткое время показалось, что возможен продуктивный переход от сообщений "крутого парня", который требует от Китая приструнить Северную Корею, к более тонкому, комплексному подходу к серьезной и нарастающей ядерной угрозе.

Но мы должны помнить, что это администрация Трампа, и прошло совсем мало времени, прежде чем под сомнением оказалась уверенность в том, что Тиллерсон говорил от имени президента, или что команда национальной безопасности согласовала общую стратегию, включающую дипломатическое решение. В среду, прибыв в Вашингтон из Европы, вице-президент Майк Пэнс отверг идею переговоров с северокорейцами, заявив, что "непосредственное привлечение Северной Кореи" не рассматривается.

Для решения проблем в сфере безопасности требуются многоуровневые подходы, и нет ничего необычного в том, что высокопоставленные чиновники подчеркивают различные аспекты стратегии. Но теперь вопрос в том, есть ли вообще какая-либо стратегия. Недоукомплектованный штат старших должностных лиц в сфере безопасности, у которых обычно есть опыт, и привлечение чиновников с небольшим управленческим опытом создают дополнительные проблемы. Эта администрация изо всех сил пыталась сформулировать последовательную политику в отношении Северной Кореи. Не только простые американцы, но и союзники Америки, с трудом понимают, куда направляется эта администрация. Можно только предположить, что северокорейцы, изолированные от большей части мира, также сбиты с толку, что значительно повышает риск недопонимания и просчетов.

Ничто из этого не может оправдать Северную Корею, чей запас из примерно 21 единицы ядерного оружия и агрессивное поведение создают растущую угрозу. И хотя Северная Корея намекала на интерес к переговорам с Соединенными Штатами (которые она считает угрозой, и это одна из причин, почему страна, в первую очередь, стремится создать ядерный арсенал), неясно, серьезны ли эти заявления. Это может быть просто трюк, чтобы выиграть время, и Северная Корея могла продолжить совершенствовать межконтинентальную баллистическую ракету, которая могла бы поразить Соединенные Штаты.

Если есть надежный способ мирного решения проблемы, - но пока есть основания сомневаться, что это вообще возможно на этой стадии – он не может состоять из пустых угроз, вроде тех, которые высказал Пэнс. Он должен будет включать в себя тонкое сочетание давления – например, угрозу более жестких санкций, – плюс готовность апеллировать к страхам Северной Кореи, которая опасается, что Соединенные Штаты и Южная Корея вместе намерены уничтожить ее.

Так что же предложил Тиллерсон? Он заверил Северную Корею не только в том, что Соединенные Штаты не стремятся к смене режима, но также в том, что они не хотят ускоренного воссоединения полуострова и не ищут "предлога для отправки наших военных к северу от 38-й параллели". Но, тем самым, Тиллерсон противоречил Майку Помпео, директору ЦРУ, который намекнул, что хочет падения правительства Северной Кореи.

Тиллерсон, как и предыдущие администрации, настаивал на том, что Северная Корея должна отказаться от своего ядерного оружия до проведения переговоров. Но это безнадежное начинание, поскольку ни одно правительство не отдаст свой единственный козырь. Чиновники администрации в частном порядке заявили, что это не означает, что северокорейцы должны сдать оружие. Как сказал один из чиновников, они должны "предпринять добросовестные шаги, чтобы продемонстрировать свою приверженность денуклеаризации" в будущем, шаги, которые были разъяснены должностным лицам Северной Кореи, через их миссию в ООН в Нью-Йорке.

Прямо сейчас это тупик, созданный годами нарушенных обещаний и недоверия. Смешанные сообщения от администрации Трампа только затрудняют попытки его преодолеть.