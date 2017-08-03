Северная Корея шантажирует США эскалацией своей военной угрозы

КНДР шантажирует США эскалацией своей военной угрозы. Об этом сообщает Xinhuanet со ссылкой на заявление Центрального корейского информационного агентства.

Сообщается, что Пхеньян заявил, что второй запуск межконтинентальной ракеты должен был предупредить США.

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«К сожалению, США до сих пор думают, что их военный блеф будет работать», - сказал представитель Северной Кореи, добавив, что «Любая форма военной угрозы или шантажа со стороны США никогда не может напугать КНДР и, наоборот, она только удвоит решимость корейской армии и людей уничтожить врага», - сказал представитель.

Как сообщал УНИАН ранее, госдепартамент США призвали американцев покинуть КНДР к 1 сентября.

"Тем, кто находится в Северной Корее по паспорту США необходимо покинуть страну до того, как начнет действовать ограничения на поездки американцев в КНДР 1 сентября", - говорится в заявлении Госдепа.