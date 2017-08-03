Парламент Франции запретил депутатам трудоустраивать своих родственников

Национальная ассамблея Франции окончательно одобрила закон, который запрещает парламентариям брать на работу родственников, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на BFM-TV.

Читайте такжеПрокуратура Франции открыла судебное следствие против кандидата в президенты Фийона и его жены

За это решение проголосовали 383 законодатели, 3 высказались против, 48 воздержались.

Так называемый закон "о морализации политической жизни" запрещает трудоустраивать членов семьи и устанавливает новую систему расходов парламентариев.

Перед выборами президента во Франции разгорелся скандал вокруг кандидата от консерваторов Франсуа Фийона. По данным французских СМИ, члены его семьи предположительно были трудоустроены за государственный счет, а на самом деле не работали. Политик был дискредитирован, а его позиции в избирательные гонке существенно упали.