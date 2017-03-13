Новый скандал во Франции: Фийон заявил, что за его дорогущие костюмы заплатил некий друг

При этом, как сообщает русская служба «Би-би-си», имя друга Фийон не назвал.

Ранее французская еженедельная газета Journal du Dimanche сообщила, что одежду Фийону предоставляет модный парижский портной Арни. Среди них - два костюма стоимостью более 13 тысяч долларов. Эти костюмы, по данным издания, были оплачены чеком в феврале.

Во Франции установлен лимит в размере 5 тысяч долларов, которые частные лица могут пожертвовать кандидатам в президенты в ходе избирательных кампаний.

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Избирательную кампанию кандидата от республиканцев существенно пошатнулфинансовый скандал: Фийона подозревают в том, что он устроил на работу собственную жену и платил ей зарплату за услуги, которые она на самом деле не оказывала.

Сам Фийон и его жена отрицают все обвинения.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 23 апреля. Основные соперники Фийона - центрист Эмануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен.