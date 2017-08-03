В Мексике пассажирский автобус рухнул в ущелье, погибли 11 человек (видео)

При падении пассажирского автобуса в ущелье в Мексике погибли люди. Сначала была информация о 8 погибших, но позже было установлено, что жертвами стали 11 человек, ещё по меньшей мере 15 человек пострадали. Авария произошла на востоке страны на горной дороге. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Грузовик столкнул автобус с трассы, проехав несколько десятков метров, тот скатился с дороги и упал в ущелье. Глубина ущелья составляет около 100 метров.

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Полиция вину возлагает на дальнобойщика, однако пассажиры автобуса предполагают, что их водитель также мог уснуть за рулем.

Это уже не первый случай в Мексике. Ранее в мексиканском штате Чьяпас автобус упал в ущелье, погибли 16 человек и по меньшей мере 26 пострадали.