Жуткое ДТП в Татарстане: в результате столкновения фуры и автобуса погибли 14 людей (фото, видео)

В Татарстане столкнулись грузовик и пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Самара - Ижевск".

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Погибли 14 пассажиров автобуса, в том числе двое детей, 15 получили тяжелые ушибы и ожоги, трое - легкие травмы.

Изначально сообщалось, что в автобусе было 28 человек, однако в МВД отметили, что водитель во время пути подсаживал попутчиков, сообщает Русская служба Би-би-си.

В Следственном комитете России считают, что авария могла произойти из-за того, что водителя автобуса, столкнувшегося с грузовиком, ослепило светом фар.

"В 9 км от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", с опрокидыванием автобуса на проезжей части с последующим возгоранием", - говорится в сообщении на сайте МЧС.

"Водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "Камаз". После удара автобус опрокинулся и загорелся", - уточнили в МВД республики.

На месте аварии работает следственная группа, выясняются причины происшествия.

Водитель автобуса жив и в настоящее время дает показания, заявил руководитель пресс-службы управления МЧС по Татарстану Андрей Родыгин.

Он также сообщил, что в Заинском районе республики введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

В Татарстане сегодня объявлен траур в связи с трагедией.