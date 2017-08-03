Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Японское правительство в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабмине страны, которые начал проводить глава правительства, премьер-министр Синдзо Абэ, сообщают РИА Новости.

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Заявления от всех членов правительства Японии были поданы на экстренном заседании кабмина. Абэ принял заявления.

В ближайшие часы будет объявлен новый состав кабмина, отдельные имена новых глав ведомств известны уже сейчас.

Министром по делам Окинавы и Северных территорий (так в стране называют южные острова Курильской гряды) назначен Тэцума Эсаки. Министром обороны страны стал Ицунори Онодэру, он ранее уже занимал этот пост.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий также за экономическое сотрудничество с Россией, сохранил свой пост. Главой МИД Японии стал Таро Коно, ранее он исполнял обязанности главы министерства по административным реформам.