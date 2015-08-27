Япония прекращает паромное сообщение с Россией

Об этом сообщил глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин на очередной встрече мэров городов Дальнего Востока, Сибири и Западного побережья Японии. Речь идет о линии между портом Вакканай на острове Хоккайдо и портом Корсаков на Сахалине, передает "Росбалт".

Надсадин заверил, что решение японцев якобы не связано с политикой, а вызвано сложившейся экономической ситуацией. "Компания, которая осуществляет перевозки с японской стороны, заявила о прекращении сообщения с 2016 года, - сообщил мэр участникам встречи. - Мы считаем, что необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить единственную международную паромную навигацию между Россией и Японией, работающую более 15 лет".

Читайте такжеЯпония отложила поездку министра иностранных дел в РФ из-за визита Медведева на Курилы

Напомним, ранее между РФ и Японией вновь вспыхнул скандал, связанный с визитом российского премьера Дмитрия Медведева на Курильские острова.

21 августа глава МИД Японии Фумио Кисида заявил, что поездки российских высокопоставленных чиновников на южные Курильские острова идут вразрез с достигнутыми между сторонами договоренностями о том, чтобы вести политический диалог "в тихой атмосфере".

Как известно, проблема принадлежности южных Курильских островов является неурегулированной со времени окончания Второй мировой войны.