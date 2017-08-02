В Португалии легкомоторный самолет экстренно сел на пляже, погибли два отдыхающих (видео)

В Португалии на пляже в окрестностях Лиссабона в результате экстренной посадки легкомоторного самолета Cessna-152 на пляже погибли 8-летняя девочка и взрослый мужчина, передает Медуза.

Читайте такжеВ Австралии самолет врезался в торговый центр: пятеро погибших (фото)

Погибшие находились на пляже, самолет при приземлении врезался в них. Информации о других пострадавших нет.

Пилот и пассажир самолета находятся в полиции, сообщает Publico.

Ранее УНИАН сообщал, что в американском штате Юта небольшой легкомоторный самолет рухнул на шоссе. В результате случившегося погибли четыре человека.