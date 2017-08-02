В Португалии легкомоторный самолет экстренно сел на пляже, погибли два отдыхающих (видео)
22:26, 02 августа 2017Мир
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Погибшими оказались 8-летняя девочка и взрослый мужчина, которые находились на пляже.
Самолет приземлился на пляж / фото twitter.com/omalestafeito
В Португалии на пляже в окрестностях Лиссабона в результате экстренной посадки легкомоторного самолета Cessna-152 на пляже погибли 8-летняя девочка и взрослый мужчина, передает Медуза.
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Погибшие находились на пляже, самолет при приземлении врезался в них. Информации о других пострадавших нет.
Пилот и пассажир самолета находятся в полиции, сообщает Publico.
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Ранее УНИАН сообщал, что в американском штате Юта небольшой легкомоторный самолет рухнул на шоссе. В результате случившегося погибли четыре человека.
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