Легкомоторный самолет упал на автомагистраль в штате Юта

В американском штате Юта небольшой легкомоторный самолет рухнул на шоссе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

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По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет поднялся в воздух с муниципального аэропорта и разбился недалеко от него.

Как сообщили AP в Департаменте общественной безопасности штата, в результате случившегося погибли четыре человека. В данный момент устанавливаются причины произошедшего.