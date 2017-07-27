Легкомоторный самолет упал на автомагистраль в штате Юта

04:30, 27 июля 2017
Мир
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В результате падения самолета погибли четыре человека.

Самолет упал на автомагистраль в штате Юта / фото twitter.com/midnytesmudges

В американском штате Юта небольшой легкомоторный самолет рухнул на шоссе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

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По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет поднялся в воздух с муниципального аэропорта и разбился недалеко от него.

Как сообщили AP в Департаменте общественной безопасности штата, в результате случившегося погибли четыре человека. В данный момент устанавливаются причины произошедшего.

Ранее УНИАН сообщал, что одномоторный самолет Cessna 206 совершил экстренную посадку на автомагистраль в США, штат Нью-Йорк.
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Теги: #падение самолета в США#авиакатастрофы в США#самолет упал на дорогу