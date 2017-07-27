Легкомоторный самолет упал на автомагистраль в штате Юта
04:30, 27 июля 2017Мир
360
В результате падения самолета погибли четыре человека.
Самолет упал на автомагистраль в штате Юта / фото twitter.com/midnytesmudges
В американском штате Юта небольшой легкомоторный самолет рухнул на шоссе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.
Читайте такжеНеадекватный пассажир летевшего в Лондон самолета пытался открыть дверь в полете
По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет поднялся в воздух с муниципального аэропорта и разбился недалеко от него.
Как сообщили AP в Департаменте общественной безопасности штата, в результате случившегося погибли четыре человека. В данный момент устанавливаются причины произошедшего.
Ранее УНИАН сообщал, что одномоторный самолет Cessna 206 совершил экстренную посадку на автомагистраль в США, штат Нью-Йорк.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter