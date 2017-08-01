Власти Италии не достигли соглашения с правозащитниками по нелегальным мигрантам

Правительство Италии не сумело достичь соглашения с неправительственными организациями по вопросу новых норм оказания помощи мигрантам в море. Об этом агентству ANSA сообщили в МВД Италии, передает ТАСС.

Лишь две из восьми организаций, оказывающих помощь терпящим бедствия в Сицилийском проливе - Save the children и Moas - подписали разработанный итальянским ведомством кодекс норм.

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При этом "Врачи без границ" и ряд других организаций отказались подписывать документ, утверждая, что он препятствует их работе, нарушает принципы гуманитарной деятельности и даже является незаконным.

Новые нормы предполагают соблюдение 13 пунктов. В их числе запрет на заход кораблей неправительственных организаций в территориальные воды Ливии (за исключением особых ситуаций), запрет на подачу сигналов лодкам с мигрантами, запрет пересаживать спасенных на другие корабли, а также требование сообщать властям об источниках финансирования организации. Кроме того, итальянские власти настаивают на том, чтобы на судах неправительственных организаций присутствовали сотрудники итальянской полиции.

Все экипажи неправительственных организаций должны соответствовать требованиям и обладать необходимым оборудованием для спасения и перевозки людей, а также на борту должны иметься холодильники для хранения трупов погибших. МВД пригрозило санкциями организациям, не подписавшим кодекс, вплоть до закрытия доступа в итальянские порты.