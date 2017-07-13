Италия потребовала от правозащитников прекратить помогать перевозчикам мигрантов

Правительство Италии, стремящееся остановить поток мигрантов в страну, разработало проект кодекса поведения для неправительственных организаций (НПО), которые подбирают мигрантов в Средиземном море, передает Reuters.

Ожидается, что в ближайшие дни планируется представить проект кодекса, состоящий из 11 пунктов для примерно девяти НПО, которые регулярно размещают свои спасательные суда в международных водах недалеко от побережья Ливии.

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Если какая-то из организаций откажется принять предложенные условия, ее плавсредствам могут запретить заходить в итальянские порты, и они вынуждены будут высаживать спасенных мигрантов в других странах.

Среди предлагаемых новых требований содержится запрет на звонки или световые сигналы, которые могут сигнализировать торговцам людьми о том, что они могут выталкивать лодки с мигрантами от берега в море.

На лодках НПО также предлагается размещать правоохранителей, которые будут помогать выявлять торговцев людьми среди мигрантов. Также, НПО хотят запретить пересаживать мигрантов на другие суда, оставив им возможность самостоятельно высаживать мигрантов в портах.

Организации Amnesty International и Human Rights Watch, которые получили проект документа, подчеркнули, что эти предложения могут оказать негативное влияние на миссии НПО.

«Попытки ограничить поисковые и спасательные операции НПО угрожают тысячам жизней, ограничивая доступ спасательных судов в опасные воды вблизи Ливии», - сказала старший директор Amnesty International Иверна МакГоуэн.

По данным министерства внутренних дел, по состоянию на среду, в текущем году в Италию въехало 85 217 мигрантов, что на 8,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Ранее УНИАН сообщал, что власти Италии пригрозили запретить иностранным судам высаживать в итальянских портах мигрантов из других стран. Достаточно часто спасательные суда, участвующие в операции, принадлежат гуманитарным организациям и ходят под флагом различных государств, в том числе Германии и Мальты. Но спасенных мигрантов высаживают в Италии.