В Лос-Анджелесе возросло количество пострадавших в результате наезда на толпу (видео)

В Лос-Анджелесе микроавтобус врезался в толпу людей, количество пострадавших возросло до 8. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Водитель фургона, по словам полиции, вызвал столкновение, когда он пронесся на красный свет и был арестован после того, как предположительно попытался бежать.

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Ранее было известно о 6 пострадавших. Представитель городского управления полиции Розарио Эррера сообщила телеканалу, что, по предварительным данным, наезд был случайным и речь идет об обычном ДТП.