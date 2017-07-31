В Лос-Анджелесе возросло количество пострадавших в результате наезда на толпу (видео)
08:07, 31 июля 2017Мир
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Ранее сообщалось, что грузовик протаранил толпу в центре Лос-Анджелеса.
По сообщению полиции, все пострадавшие доставлены в медучреждения / фото Christina House, Los Angeles Times
В Лос-Анджелесе микроавтобус врезался в толпу людей, количество пострадавших возросло до 8. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Водитель фургона, по словам полиции, вызвал столкновение, когда он пронесся на красный свет и был арестован после того, как предположительно попытался бежать.
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Ранее было известно о 6 пострадавших. Представитель городского управления полиции Розарио Эррера сообщила телеканалу, что, по предварительным данным, наезд был случайным и речь идет об обычном ДТП.
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