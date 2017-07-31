В Лос-Анджелесе фургон врезался в пешеходов
03:34, 31 июля 2017Мир
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В результате инцидента пострадали как минимум шесть человек, они госпитализированы.
Фургон въехал в пешеходов / фото NBCLA
Автофургон въехал в воскресенье в толпу людей в одном из районов Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом сообщил телеканал Fox News.
По его данным, машина выехала в районе Мид-Уилшир на тротуар, по которому прогуливались пешеходы.
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В результате инцидента пострадали как минимум шесть человек. Они госпитализированы, четверо находятся в критическом состоянии.
Представитель городского управления полиции Розарио Эррера сообщила телеканалу, что, по предварительным данным, наезд был случайным и речь идет об обычном ДТП.
Водитель не пытался скрыться с места происшествия, его допрашивает полиция.
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