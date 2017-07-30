В столице Венесуэлы в результате взрыва пострадали полицейские (видео)

В столице Венесуэлы Каракасе, где проходит акция протеста против проведения выборов в Конституционную ассамблею, произошел взрыв,

В результате происшествия пострадали несколько полицейских, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

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Это произошло во время движения колонны полицейских. Сообщается, что среди полицейских есть жертвы и пострадавшие.

Momento en que explotó artefacto en la avenida Francisco de Miranda, #EnVIVO por: https://t.co/DTGmMHfJMMpic.twitter.com/YMjNvRewaH — VIVOplay (@vivoplaynet) July 30, 2017

Сторонники оппозиции заблокировали дороги, начались их столкновения с полицией.

Отметим, что в Венесуэле сегодня проходят выборы в Конституционную ассамблею, к участию в которых в качестве кандидатов были допущены более шести тысяч человек. Из них в состав органа, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны, войдут 545. В их числе 364 человека будут представлять территориальные образования, восемь - индейские народы, 173 - различные социальные группы: крестьян, рыбаков, рабочих, студентов, инвалидов, пенсионеров и предпринимателей, при этом ни один из них не был номинирован как представитель политической партии.

Подписанный в мае без проведения предварительного референдума приказ президента Венесуэлы Николаса Мадуро о созыве Конституционной ассамблеи привел к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления. К настоящему времени в ходе организуемых оппозицией акций протеста погибли свыше 110 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали порядка 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.