Госдепартамент приказал семьям дипломатов США в Венесуэле покинуть страну

Госдепарамент США приказал семьям сотрудников посольства страны в Каракасе покинуть Венесуэлу. Об этом сообщает Reuters.

Причиной такого решения указываются предстоящие в выходные парламентские выборы, ставшие поводом для многочисленных акций протеста.

Читайте такжеМинфин США ввел санкции против 13 чиновников Венесуэлы

Также американское внешнеполитическое ведомство разрешило добровольную эвакуацию работников дипмиссии, которые работают в Венесуэле по контракту.

В ходе столкновений между оппозицией и правоохранительными органами в Венесуэле в последние дни погибли пять человек.

Как сообщал УНИАН, в начале мая президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в рамках своих конституционных полномочий созывает Национальное учредительное собрание для реформирования венесуэльского государства, реформирования правовой системы, а также Конституции с целью достижения мира в республике.

Лидер оппозиции Энрике Каприлес призвал жителей страны не подчиняться решению президента и продолжить выступления на улицах.