В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, есть погибший

В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, сообщает местная полиция. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения.

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"Достоверной информации о мотиве и количестве пострадавших пока нет. Мы будем информировать", - говорится в сообщении.

Полиция задержала предполагаемого преступника. Сейчас большая часть прилегающей улицы оцеплена. На месте находятся полицейские с оружием, в небе кружит вертолет.

Напомним, в Норвегии 15-летняя девушка напала с ножом на посетителей торгового центра. В результате один человек погиб, еще один пострадал.