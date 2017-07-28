В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, есть погибший
Достоверной информации о мотиве и количестве пострадавших пока нет.
В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, сообщает местная полиция. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения.
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"Достоверной информации о мотиве и количестве пострадавших пока нет. Мы будем информировать", - говорится в сообщении.
#Hamburg: Blutige Attacke an der #Fuhlsbüttler Straße auf Passanten. Ein Täter wurden offenbar festgenommen. pic.twitter.com/Om22umA7L9— Thomas Röthemeier (@t_roethemeier) 28 июля 2017 г.
Полиция задержала предполагаемого преступника. Сейчас большая часть прилегающей улицы оцеплена. На месте находятся полицейские с оружием, в небе кружит вертолет.
Напомним, в Норвегии 15-летняя девушка напала с ножом на посетителей торгового центра. В результате один человек погиб, еще один пострадал.