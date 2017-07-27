Я никуда не ухожу: Тиллерсон опроверг слухи об отставке и рассказал, до какого времени будет на посту

Рекс Тиллерсон прокомментировал слухи о своей отставке с поста госсекретаря США, передает "112 Украина".

Госсекретарь категорически опроверг эту информацию перед журналистами.

"Я никуда не ухожу", - сказал он. А отвечая на вопрос о том, как долго собирается оставаться на своем посту заявил: "Пока позволяет президент".

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Что касается отношений Тиллерсона и Трампа, то госсекретарь отметил, что отношения у них хорошие.

Как сообщал УНИАН ранее, пресс-секретарь Государственного департамента Хизер Нойерткатегорически опровергла слухи о том, что государственный секретарь Рекс Тиллерсон планирует покинуть ведомство и отметила, что он служит на радость президента".

"Мы разговаривали с секретарем. Секретарь очень четко заявил, что намерен остаться здесь, в Государственном департаменте", – заявила Нойерт журналистам на пресс-брифинге. – Мы имеем много работы, которую нам надо выполнить, он это признает, он серьезно занимается этой работой".

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на два анонимных источника сообщил о "растущес списке разногласий" с Белым домом, из-за которых госсекретарь США Рекс Тиллерсон может покинуть свою должность в ближайшее время.