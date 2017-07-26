"Служит на радость президента": в Госдепе опровергли слухи об отставке Тиллерсона

Пресс-секретарь Государственного департамента Хизер Нойерт категорически опровергла слухи о том, что государственный секретарь Рекс Тиллерсон планирует покинуть ведомство и отметила, что он служит "на радость президента".

Об этом сообщает издание The Hill.

"Мы разговаривали с секретарем. Секретарь очень четко заявил, что намерен остаться здесь, в Государственном департаменте", – заявила Нойерт журналистам на пресс-брифинге. – У нас есть много работы, которую нам надо выполнить, он это признает, он серьезно занимается этой работой".

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"Все же он, как и любой чиновник кабинета, служит на радость президента", – добавила она.

Как сообщал УНИАН, ранее американский телеканал CNN со ссылкой на два анонимных источника сообщил о "растущем списке разногласий" с Белым домом, мз-за которого госсекретарь США Рекс Тиллерсон может покинуть свою должность в ближайшее время.