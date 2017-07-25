"Рексит": CNN сообщил о возможной отставке Тиллерсона из-за разногласий с Белым домом

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон может в ближайшее время покинуть свой пост.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на два анонимных источника.

Как отмечает телеканал, Тиллерсон имеет растущий список разногласий с Белым домом, включая новые дебаты о политике Ирана и персонала.

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«В течение нескольких недель разговора с друзьями Тиллерсона за пределами Вашингтона составили впечатление, что он, несмотря на свои разочарования, был настроен оставаться на работе по крайней мере до конца года. Это позволило бы какое-то время продолжать усилия по реорганизации Государственного департамента, и это означало бы, что он может утверждать, что в течение года он стал ведущим дипломатом Америки», - говорится в материале телеканала.

Но два источника, которые разговаривали с CNN на условиях анонимности в течение выходных, сказали, что они не будут удивлены, если «Рексит» (отставка Рекса Тиллерсона - ред.) произойдет раньше.