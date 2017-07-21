Глава Пентагона не верит в смерть лидера ИГ аль-Багдади

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что лидер группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади еще жив, передает Би-Би-Си.

"Я думаю, он жив, и я поверю в обратное, когда мы будем знать, что мы убили его. Пока же мы исходим из того, что он жив, и продолжаем охоту за ним", - заявил Мэттис.

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Как сообщал УНИАН, министерство обороны РФ проверяет информацию о гибели лидера группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади в результате удара российской авиации по южному пригороду Ракки, который был осуществлен в конце мая.

Однако, международная коалиция под эгидой США не смогла подтвердить информацию о гибели лидера террористов.