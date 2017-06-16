Международная коалиция не может подтвердить гибель лидера ИД

Международная военная коалиция против "Исламского государства" (ИД) под эгидой США заявила, что не может подтвердить сообщение россиян об уничтожении лидера ИД Абу Бакра аль-Багдади во время российского авиаудара в Сирии, сообщает Reuters.

Читайте такжеМинобороны России похвасталось возможным уничтожением предводителя ИГ"Мы не можем подтвердить", - заявил представитель коалиции полковник Джон Дориан.

Ранее появилась информация о том, что министерство обороны РФ проверяет информацию о гибели лидера группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади в результате удара российской авиации по южному пригороду Ракки, который был осуществлен в конце мая.