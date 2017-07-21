Путин ответил на волнующий всех вопрос об уходе с поста президента (видео)

Во время прямой линии с детьми "Недетский разговор", проходящей в Сочи, Владимир Путин рассказал, что еще не принял окончательного решения касательно того, оставаться ли на посту президента.

Один из участников встречи Иван спросил президента РФ о том, хотел бы он "на один день снять этот груз", передает "Дождь".

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"Я считаю себя обычным человеком, хотя мою работу обычной не назовешь в силу специфики. Я выстраиваю график таким образом, чтобы у меня находилось время на творческое развитие, музыку послушать, спортом заниматься, с друзьями пообщаться. Я привык так жить еще до того, как стал президентом", — ответил Путин, добавив, что пока не решил, будет ли "продолжать работу в качестве президента".

Российский президент рассказал, что есть много сфер, которые его привлекают, среди них — экология. Он сказал, что был бы рад заняться спасением вымирающих видов животных.