Политолог назвал имя возможного преемника Путина в случае его ухода с поста президента России

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил российский политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей.

Он отметил, что идея досрочных выборов президента муссируется в политическом истеблишменте России с поздней весны этого года.

"Уже сейчас в Москве обсуждаются кандидатуры людей, которые могли бы его (Путина - Ред.) заменить. И некоторые из фамилий были произнесены, некоторые из них создают ощущение дежавю, тем не менее они обсуждаются. Их где-то около полудюжины, 6–8 человек", - рассказал он.

Читайте такжеСтанет ли этот человек преемником Владимира Путина? - The Huffington Post

По словам Соловья, один из кандидатов - губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Я могу назвать, по крайней мере, одного человека, кроме того, который создает ощущение дежавю. Это тульский губернатор Дюмин. Хотя мне лично этот вариант кажется крайне малоправдоподобным. Но это если не Путин пойдет на выборы", - заявил политолог.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, каким должен быть следующий глава РФ. По его мнению, будущий лидер должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым.