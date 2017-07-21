Шульц - Макрону: "Я буду лучшим партнером, чем Меркель"

Кандидат от социал-демократов на выборах в Германии этой осенью Мартин Шульц во время выступления в университете Парижа послал своеобразный месседж президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что может быть лучшим партнером, чем нынешний канцлер Германии Ангела Меркель, с которой у французского президента теплые отношения, пишет Politico.

"Я могу быть лучшим партнером, чем Ангела Меркель", - сказал Шульц.

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В своем выступлении бывший президент Европейского парламента призвал к "новой линии поведения в политике, толчку для будущего".

"Германия и Франция - не единственные, но, конечно, с другими партнерами - должны быть таким толчком", - сказал Шульц, добавив "И я обращаюсь напрямую к президенту Франции".

"После президентских выборов во Франции и выборов в Бундестаг в Германии осенью, есть временное пространство, которым необходимо воспользоваться", - добавил он, предлагая поддержку ряда реформ в ЕС, предложенных Макроном.

Как сообщал УНИАН ранее, Европейский Союз должен стать сильнее в ответ на ослабление демократии в Соединенных Штатах, России и Турции, заявил лидер немецких центристских социал-демократов.

Мартин Шульц заявил, что президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведут себя как "автократические правители".