Всеобщая антиправительственная забастовка в Венесуэле: в столкновениях с полицией погибли 2 человека

В Венесуэле прошла всеобщая забастовка граждан в знак протеста против политики правительства и президента. В результате столкновений с полицией погибли 2 человека, сообщает "Радио Свобода".

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"Была парализована работа торговых точек и транспорта во многих городах страны. На улицах были построены баррикады. Жизнь в районах столицы Каракаса, которая является оплотом оппозиции, почти остановилась. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, собравшихся у здания проправительственного телеканала Venezolana de Televisión", - говорится в сообщении.

По словам представителей оппозиции, 85% работающего населения страны приняло участие в забастовке. В свою очередь, президент Николас Мадуро утверждает, что "сотни и сотни предприятий продолжали работать на сто процентов".

Главное требование оппозиции - отказ правительства Николаса Мадуро от попыток изменить конституцию страны. Оппозиция также требует восстановления политических свобод и нормализации снабжения населения продуктами питания и медикаментами.