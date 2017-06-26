Обогнал Путина и Пушкина: россияне выбрали диктатора Сталина как самую выдающуюся личность - опрос

Советский диктатор Иосиф Сталин оказался на первом месте в рейтинге выдающихся личностей в истории РФ. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Левада-центра", пишут «Известия».

Отмечается, что Сталин опередил в рейтинге президента РФ Владимира Путина и российского поэта Александра Пушкина.

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На первое место Сталина поставили 38% опрошенных. Вторыми по значимости в истории стали Владимир Путин и Александр Пушкин — так считают 34% россиян.

Третье место в списке досталось Владимиру Ленину (32%), однако его популярность по сравнению с предыдущими опросами заметно снизилась.

Как сообщал УНИАН ранее, в Москве в рамках "исторической реконструкции" к 82-й годовщине запуска метрополитена у входа на станцию "Сокольники" вывесили портреты советского диктатора Иосифа Сталина и идеолога геноцида против украинцев Лазаря Кагановича.