У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга

У сенатора США Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявлении Mayo Clinic в городе Финикс, штат Аризона, где проходит лечение сенатор.

"Сенатор и его семья вместе с командой Mayo Clinic рассматривают дополнительные варианты лечения. Они могут включать сочетание химиотерапии и радиации", - сказано в заявлении лечебного учреждения.

Как отмечает Reuters, ранее 80-летний сенатор перенес операцию по удалению пятисантиметрового сгустка крови над левым глазом. Анализ тканей показал, что у Маккейна первичная опухоль мозга, известная как глиобластома.

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По словам лечащих врачей, Маккейн "удивительно хорошо" восстанавливается после операции, а его состояние здоровья в целом отличное.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл назвал Маккейна героем и заявил, что ждет его возвращения в Вашингтон. "Мы все с нетерпением ждем возвращения этого американского героя в ближайшее время", - приводит Reuters заявление Макконелла.

Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления Маккейну.

"Сенатор Джон Маккейн всегда был борцом. Меланья и я мысленно с сенатором Маккейном и всей его семьей. Поправляйтесь скорее", - приводит слова Трампа Reuters.