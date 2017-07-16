Сенатор Маккейн перенес операцию по удалению тромба

Сенатор Республиканской партии Джон Маккейн перенес операцию по удалению тромба и в течение следующей недели будет восстанавливаться в штате Аризона.

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Офис сенатора не смог сообщить точную дату возвращения политика к работе, передает Новое время.

Ранее сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн обратился к Конгрессу, предложив принять законопроект с жесткими санкциями в отношении РФ и предоставить украинской армии летальную оружие.

Также он говорил, что президент России Владимир Путин является большей угрозой мировой безопасности, чем террористическая группировка Исламское государство.