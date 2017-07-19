Самый большой алмаз в мире хотят распилить и продать частями (видео)

Самый большой в мире алмаз хотят продать, правда, сначала его распилят на маленькие части.

Читайте такжеРедкий розовый бриллиант продан на аукционе за рекордные $31,5 миллиона (фото)Эта невероятная драгоценность под названием "Леседи ла Рона", что переводится с ботсванского как "Наш свет", весит 1016 каратов. Ее выставили на продажу в июне 2016 года на аукционе Sotheby's, но покупатели предложили за необработанный камень лишь $61 млн. А вот компания-владелец планировала за него получить на $9 млн больше. Поэтому и решили продать частями, чтобы заработать больше. Об этом говорится в сюжете программы "Завтрак с "1+1".

Алмаз размером с теннисный мяч нашла Канадская горнодобывающая компания в Ботсване на юге Африки в ноябре 2015 года. По подсчетам специалистов, камню - от двух до трех млрд лет.