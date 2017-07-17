В Сирии обстреляли российское посольство

В сирийском Дамаске обстреляли район, где находится российское посольство. Это произошло 16 июля. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сирийское государственное информагентство SANA.

Согласно сообщению издания, один из снарядов попал в комплекс зданий диппредставительства, причинив ущерб, еще один - разорвался рядом с посольством.

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В результате обстрела пострадали семь человек. Пока ни одна из сторон конфликта в Сирии не взяла на себя ответственность за обстрел.

Как сообщал УНИАН ранее, Минобороны России намерено на законодательном уровне расширить технические возможности пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе