РФ собирается расширить военную базу в Сирии

Минобороны России намерено на законодательном уровне расширить технические возможности пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе, сообщил в пятницу на пленарном заседании Госдумы председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, как сообщает РИА "Новости".

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"На подходе еще вопрос ратификации о расширении технических возможностей базы в Тартусе, где наш Военно-морской флот сможет приобрести новые возможности по использованию находящихся в зоне корабельных групп", — сказал Шаманов.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Соединенные Штаты, Россия и региональные страны Ближнего Востока достигли соглашения о прекращении огня на территории юго-запада Сирии, которая является одной из зон, где в течение шести лет идет война.

Позже Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США и Российская Федерация работают над установлением режима прекращения огня еще в одном районе Сирии.