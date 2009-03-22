ХАМАС похвалил «новый язык» Обамы
18:45, 22 марта 2009Мир
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Прелюдия к изменению политики?
Президент США Барак Обама использует «новый язык» в вопросе ближневосточного урегулирования и признание ХАМАСа со стороны мирового сообщества – это дело времени. Об этом в воскресенье заявил лидер движения ХАМАС Халед Машаль, передает Reuters.
«Новый язык» Обамы Машаль назвал прелюдией к изменению политики США и ЕС в регионе.
20 марта Барак Обама обнародовал видеообращение к народу и властям Ирана, в котором предложил «перезагрузку» отношений к Ирану.
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