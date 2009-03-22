ХАМАС похвалил «новый язык» Обамы

Президент США Барак Обама использует «новый язык» в вопросе ближневосточного урегулирования и признание ХАМАСа со стороны мирового сообщества – это дело времени. Об этом в воскресенье заявил лидер движения ХАМАС Халед Машаль, передает Reuters.

«Новый язык» Обамы Машаль назвал прелюдией к изменению политики США и ЕС в регионе.

20 марта Барак Обама обнародовал видеообращение к народу и властям Ирана, в котором предложил «перезагрузку» отношений к Ирану.

Газета.ру