В Израиле предотвращен крупный теракт

Израильские правоохранительные органы в субботу предотвратили крупный теракт в городе Хайфа, сообщает газета "Гаарец"

Несколько взрывных устройств большой мощности, рассказали представители полиции, были заложены в автомобиль Subaru, припаркованный у торгового центра. Посетители и персонал ТЦ были эвакуированы. Бомбы обезвредили прибывшие на место происшествия специалисты-взрывотехники.

Ответственность за подготовку теракта взяла на себя малоизвестная организация "Бригады освобождения Галилеи".

Последний крупный теракт в Хайфе произошел в октябре 2003 года, когда террористка-смертница взорвала ресторан "Максим". Тогда погиб 21 мирный житель, 48 человек получили ранения. Ответственность за теракт взял на себя "Исламский джихад".

Лента.ру