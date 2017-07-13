Совет НАТО-Россия сегодня рассмотрит безопасность полетов над Балтикой

В Брюсселе 13 июля состоится встреча Совета НАТО – Россия. Одной из тем обсуждения будут меры, направленные на уменьшение рисков после недавних инцидентов, связанных с маневрами военных самолетов над Балтийским морем.

Как передает Радио Свобода, официальные представители НАТО заявили, что они будут требовать, чтобы российские пилоты выполняли планы полетов, отвечали на сигналы контроля воздушного движения или идентифицировали себя во время пролетов вблизи стран Балтии.

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Альянс НАТО заявил, что в июне отследил три российских самолета над морем, в том числе два реактивных самолета, которые не ответили на сигналы контроля воздушного движения или запросы об идентификации.

Москва утверждает, что все российские полеты над Балтикой соответствуют международному праву.

Со своей стороны, Россия заявила, что в июне ее самолеты над Балтикой перехватили американский бомбардировщик B-52, и тот инцидент имел эхо «холодной войны».

Совет НАТО – Россия в последнее время рассматривается как форум для предотвращения эскалации напряженности в отношениях НАТО и Москвы.