Опасные маневры самолетов РФ над Балтикой разгневали страны НАТО, альянс выразит возмущение

Страны-члены НАТО, которые разгневались из-за агрессивных и опасных маневров российских военных пилотов над Балтийским морем, выразят РФ свое негодование, пишет Politico со ссылкой на заявление представителя альянса.

В частности, речь идет и об «опасном поведении российских пилотов на перехватах».

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«Опасения НАТО растут после серии столкновений между союзниками и российскими самолетами в переполненном воздушном пространстве над Балтийским морем, включая инцидент в прошлом месяце, когда российский истребитель Су-27 находился в нескольких футах от разведывательного самолета США RC-135», - пишет издание.

Представитель НАТО на условиях анонимности рассказал, что действия российских пилотов будут среди вопросов, которые союзники поднимут на заседании в четверг.

Как сообщал УНИАН ранее, американские военныеусилят наблюдение за передвижениями российских войск в балтийском регионе во время масштабных российско-белорусских учений "Запад"-2017, запланированных на осень.

Учения "Запад" проводятся каждые четыре года на территории России, Белоруссии и Калининградской области РФ. В это время российские войска будут находиться у границ Польши, Литвы и Латвии.