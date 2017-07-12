Москва не ждет уступок от Трампа и сама не готова на них – Кремль

В Кремле заявили, что Москва не ждет уступок от президента США Дональда Трампа и сами не готовы на них.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«От президента Трампа никто не ждет уступок Москве, и Москва не ждет уступок от Дональда Трампа. И президент Путин не говорил о каких-то уступках и никогда не ставил так вопрос», — заявил Песков.

В тоже время он подчеркнул, что ситуация с дипломатической собственностью России в США, к который в конце президентского срока закрыл доступ Барак Обама, носит беспрецедентный характер и «терпение на исходе».

Читайте такжеРоссия вмешивалась в выборы президента США в 2012 году - ЦРУ

«Есть понимание, что действительно терпение на исходе, потому что ситуация беспрецедентная: и с точки зрения и двухсторонних российско-американский отношений, и с точки зрения международного права. Поэтому, конечно, Россия не может долго с этим мириться, не оставив без взаимных мер. В то же время мы рассчитываем, что какая-то политическая воля будет продемонстрирована со стороны наших коллег в США, чтобы исправить допущенные нарушения международного права», - сказал Песков.

При этом он отказался комментировать, обсуждалась ли на встрече Путина и Трампа ситуация с российской дипломатической собственностью в США.

Также он отметил, что Москва сожалеет о частичном запрете на использование продукции «Лаборатории Касперского» в США.

«Да, мы это знаем. Мы, безусловно, знаем, что это политизированное решение. Это компания коммерческая, она оказывает коммерческие услуги, причем коммерческие услуги не только конкурентоспособные, но конкурентопревосходные в мире. Компания буквально несколько дней назад в Екатеринбурге на «Иннопроме» презентовала свои международные проекты президенту Путину», - сказал он.

«Мы сожалеем в связи с такими решениями, но, с другой стороны, у компании есть необходимый юридический арсенал средств для защиты своих интересов. Но и Россия, как государство, тоже будет продолжать делать все, что возможно, по защите интересов наших компаний», - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, администрация президента США Дональда Трампа во вторник, 11 июля, исключила базирующуюся в Москве "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами.

Решение принято на фоне опасений, что программное обеспечение компании, специализирующейся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, может применяться Кремлем для кибератак на США.