Детали раскрыли в Минобороны Украины.

В январе 2024 года в Париже начнет работу коалиция артиллерии по усилению украинской армии.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк во время встречи с делегацией Сената Парламента Франции.

Он подчеркнул, что для Украины очень важным является усиление огневой мощи благодаря снабжению союзниками артиллерийских систем.

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В частности, по его словам, Вооруженные Силы Украины заинтересованы в дальнейшей закупке для своих нужд самоходных артиллерийских установок Caesar.

"САУ Caesar в бою продемонстрировали высокую эффективность, точность", - сказал Гаврилюк.

Он также отметил, что в 2024 году запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта.

По словам замминистра обороны, применение ИИ позволит сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%. При этом Гаврилюк призвал французскую сторону содействовать в увеличении количества боеприпасов к САУ Caesar.

ВСУ вынуждены экономить боеприпасы из-за проблем с поставками

В декабре украинские военные рассказали журналистам BBC, побывавшим на передовой, что артиллеристы уже вынуждены экономить боеприпасы из-за сокращения поступлений западной военной помощи.

Журналисты пообщались с артиллеристами 93-й бригады, которые сдерживают ежедневные российские наступления вблизи Бахмута. Украинские солдаты очень довольны американскими самоходными гаубицами M109 "Паладин". Однако бойцы ожидают, что эта зима на передовой не будет спокойной.

Эксперты отмечают, что, как доказала украинская война, эффективность артиллерии зависит не только от ее дальности или разрушительной силы ее снарядов, но и от ее мобильности.

"10-минутное или 15-минутное время перемещения - то, что не сработает против хорошего врага", – сказал журналистам на ежегодной конференции Ассоциации армии США генерал Джеймс Рейни из командования армии США, которое выполняет задачи по модернизации.

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