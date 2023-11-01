В будущем армии могут перейти на новый тип артиллерии, им можно управлять дистанционно.

Несамоходная или буксируемая артиллерия, для перемещения которой требуются специализированного тягачи или машины, уже несколько веков является ключевым компонентом арсенала Вооруженных сил США. Но война в Украине показала, что мобильность важна на современном поле боя, говорится в материале Business Insider.

Эксперты отмечают, что, как доказала украинская война, эффективность артиллерии зависит не только от ее дальности или разрушительной силы ее снарядов, но и от ее мобильности.

"10-минутное или 15-минутное время перемещения – то, что не сработает против хорошего врага", – сказал журналистам на ежегодной конференции Ассоциации армии США генерал Джеймс Рейни из командования армии США, которое выполняет задачи по модернизации.

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В войне в Украине был задействован ряд несамоходных и самоходных артиллерийских установок разных калибров, которые изготавливались разными странами. Среди них американские М109, советские и российские 2С19 "Мста-С" и 2А65 "Мста-Б", немецкие самоходные гаубицы PzH 2000, американские М777, британские буксируемые пушки L119.

Обе стороны также используют различное оружие для охоты на артиллерийские батареи противника. К ним относятся контрбатарейные радары для определения местоположения вражеских орудий, дроны-разведчики, высокоточные снаряды с GPS-наведением (как американский M982 Excalibur).

"Если ориентироваться на войну в Украине, артиллерия все еще будет основным оружием в будущих наземных боях – равно как и контрбатарейный огонь. Военные намерены сосредоточиться либо на нейтрализации противоартилерийских систем, либо на разработке высокомобильных или чрезвычайно хорошо защищенных гаубиц, хотя большинство стран, вероятно, будут инвестировать и в то, и в другое. Но, как показала война в Украине, серебряных пуль нет ни на поле боя, ни над ним", – отмечает издание.

Распространение и совершенствование противоартилерийских систем подпитывает давнюю дискуссию о ценности буксируемых и самоходных орудий. На протяжении большей части истории большие пушки тянули лошадьми или волами, что ограничивало их мобильность. Однако во время Второй мировой войны появились самоходные гаубицы, которые часто устанавливались на переоборудованные танковые шасси. Эти гусеничные машины могли не только не отставать от танков в движении по пересеченной местности, но и стрелять, быстро передислоцироваться и снова стрелять. В то же время буксируемые пушки менее требовательны. Если грузовик, везущий пушку, сломался, другой грузовик может ее отбуксировать, а в случае поломки шасси САУ оружие становится непригодным для использования.

В будущем армии могут перейти на новый тип артиллерии, которым можно управлять дистанционно или работать автономно.

"Мы продолжаем рассматривать колесные и роботизированные решения для буксируемой артиллерии", – сказал Рейни на конференции.

Как и беспилотные летательные аппараты, эти роботизированные артиллерийские системы могут быть меньше и легче, чем пушки, управляемые людьми.

Потери РФ - сколько артиллерии враг "похоронил" в Украине

За октябрь 2023 года украинские силы 773 артиллерийских системы российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны в Украине наши защитники ликвидировали уже 7250 артиллерийских систем российских оккупантов. Из них 23 были уничтожены за последние сутки.

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